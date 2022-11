Match contre les pays Bas: Le sénégal rate son entrée en Lice (2-0)

Le Sénégal s’est incliné ce Lundi au stade Al Thumama devant les pays Bas sur le score de 2-0.

Des buts marqués par Cody Gakpo à la 84e mn de jeu et Davy Klaassen dans les arrêts de jeu (90+9); pourtant les lions ont fait une bonne 1iére période mais n’ont malheureusement pas pu garder le rythme jusqu’à la fin du temps réglementaire.

En plus de cette défaite, les lions ont perdu deux cadres lors de la rencontre. Abdou Diallo a subi une blessure musculaire, et on n’en sait pas encore plus sur la durée de son indisponibilité.

Quant à Cheikhou Kouyaté, nos confrères de E-media rapportent qu’il souffre d’une déchirure de la cuisse et qu’il sera absent lors des deux prochains matchs contre le Qatar et l’Équateur.

Le Sénégal jouera son prochain match vendredi contre le Quatar pays organisateur, un match crucial car cette rencontre va déterminer le sort des lions dans cette compétition.