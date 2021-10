Matar Ba à Aliou CISSE “Quand tu as la plus belle équipe africaine, l’objectif c’est la CAN”

Le ministre des Sports Matar Ba a évoqué les objectifs du sélectionneur de l’équipe nationale Aliou Cissé, qui vient de renouveler son contrat de deux ans. “Quand tu as la plus belle équipe africaine et que tu es classé 20e au monde. Quand tu as des cadres comme Sadio Mané et toute l’équipe et que le pays se donne les moyens, sachant que la Fédération a de l’expérience, alors je pense que le reste est de gagner la Coupe d’Afrique. C’est notre objectif et nous n’y changerons rien. Vous devez être qualifié pour la Coupe du monde et gagner la Coupe d’Afrique ”

Par ailleurs, comme à son habitude, le chef de l’Etat Macky SaLL a délivré un passeport diplomatique aux Lions sénégalais en présence du ministre Matar Ba. Encore que un avion spécial a été affrété pour les emmener en Afrique du Sud. L’avion les attendra pour les ramener à Dakar.