Le village de Démankani, dans la région de Matam, est secoué, depuis la semaine dernière, par une renversante, pour ne pas dire simplement rocambolesque, histoire de moeurs. D’après le quotidien L’Observateur qui donne l’information, un charlatan, qui vit dans la localité depuis plus de 2ans, a été surpris en pleins ébats sexuels avec la femme d’un émigré basé en Italie.

Sévèrement bastonné par les populations en furie, le charlatan A. Traoré avoue avoir entretenu, pendant plus d’un an, des rapports sexuels avec plus d’une dizaine de femmes mariées du village. Ces dernières, dont les maris sont tous installés à l’étranger, le sollicitaient pour des gris-gris et autres bains mystiques afin d’avoir le contrôle sur la quasi-totalité des biens de leurs époux.

seneweb