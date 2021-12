Point de Presse à Pout Dagné ou “Les Mensonges de la honte”

La Presse nationale et internationale, la société civile, les hommes religieux, les Sénégalais dans leur entière majorité se sont levés comme un seul homme pour condamner une injustice et un acte odieux qui s’est déroulé à Pout Dagné: Le refus d’enterrement d’une être humain dans un cimetière pour des raisons fallacieuses, une tradition dépassée et inacceptable qui a créé l’émoi, la honte et la désolation dans le monde entier.

En effet, ce n’est pas la première fois dans l’histoire que cela est arrivé à Pout Dagné, dans cette bourgade éloignée loin des regards indiscrets. En 2019, comme vous pouvez le vérifier dans cette vidéo

Il y’avait eu la même histoire, dans les mêmes circonstances, ceci pour priver à des populations minoritaires, leur droit le plus élémentaire DE SE REPOSER EN PAIX après leur décès.

Pour mettre fin à cette injustice à jamais, Thies info conscient de son rôle de presse d’avant-gardiste, loin des salons huppés et des climatiseurs, s’est encore rendu à Pout Dagné, pour assister à cette scène de honte, le vilipender et le dénoncer.

Aujourd’hui que l’abcès est troué et que la vérité est mise à nue en plein jour, il est trop facile de vouloir accuser les dénonciateurs pour se dédouaner. Il est très lâche, de taxer les gens de mécréants pour continuer à les marginaliser.

Aujourd’hui, la Priorité n’est pas de tergiverser mais de mettre définitivement fin à cette pratique inhumaine et injuste. A l’image de celui qui a filmé l’interpellation mortelle de George Floyd aux Etats unis, au lieu d’être traqué le caméraman qui a filmé cette scène odieuse sera décoré . Le site qui a publié cette vidéo ne reculera pas tant que les pratiquants de cette tradition odieuse continueront à mentir pour masquer les faits.