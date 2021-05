Marche pour la criminalisation de l’homosexualité :Thiés dit NON aux LGBT!

Ce sont des personnes déterminées à combattre l’homosexualité dans notre sénégal qui ont battu le macadam ce dimanche à la promenade des Thiessois.

Des imams, associations religieuses, musulmans et chrétiens ; ils sont tous sonné l’alerte en répondant à l’appel du mouvement AND SAAM JIKKO YI qui prône un sénégal de valeur et de pudeur où l’homosexualité n’a pas sa place.

« Oui à la criminalisation de l’homosexualité, non à sa légalisation »; tel était le slogan du jour, ajouté à un décor de brassards rouges et de pancartes où on peut lire non à l’homosexualité.

« Dans un pays où 95% de la population est musulmane , on ne peut se permettre que les étrangers viennent nous imposer la légalisation de ces actes contre nature ».

Le maire Alioune sow qui a marqué de sa présence la rencontre, a tiré à boulet rouge sur les défenseurs de l’homosexualité Ainsi , leur principale résolution est que l’homosexualité soit criminalisée au Sénégal en clair elle passe du délit au crime avec une peine de 10ans au lieu de 5ans.