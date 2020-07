Marche des populations de Djilakh en colère

Share on Twitter

Le décret de Macky Sall contesté par le collectif pour la défense des intérêts de Djilakh

Comme promis, les populations de Djilakh sont sorties en masse ce dimanche 12 juillet 2020, pour contester le titre foncier signé par le Président Macky Sall, au profit de l’homme d’affaire Babacar Ngom, PDG de SEDIMA.

Avec détermination, le coordonnateur du collectif pour la défense des intérêts de Djilakh, Djibril Sène, dira au nom des marcheurs et des villageois : « nous lançons un appel solennel au Président Macky Sall, pour lui faire comprendre que nous contesterons jusqu’à la dernière énergie le décret allouant un titre foncier de 225 hectares au PDG de la SEDIMA Babacar Ngom. »

La conférence de presse de Babacar Ngom est un show biaisé

Pour eux, « tout ce que ce dernier a dit au cours de son point de presse est contraire à la réalité. »

A titre d’exemple, « M. Babacar Ngom parle d’une route aurait qu’il goudronnée et qui n’existe pas, de 30 millions versés à la marie alors qu’il s’agit de frais de bornage (300 ha X 100 000 frs).

La principale contradiction cependant, est pour Djibril Sène, « son allégation d’avoir débroussaillé ces terres, et en même temps parler d’indemnisation et de dédommagement des autochtones. »

C’est ce qui l’amène à poser ces questions : « comment peut-on indemniser des populations s’il n’y a pas de peines sur les terres ? S’il y a indemnisation, qui en a bénéficié ? Y aurait-il alors des non dits ? »

Considérant que le combat est national et qu’il ne fait que commencer, Djibril Sène et les membres du collectif pour la défense des intérêts de Djilakh, donnent à tous rendez-vous pour le 17 prochain, avec les autres forces défendant les mêmes causes pour une autre marche.