Les syndicats d’ enseignants du moyen – secondaire , le Saems et le Cusems , vont marcher le 17 février prochain à Ziguinchor pour exiger de l’ Etat l’ application du protocole d’accord en date du 30 avril 2018 . Pour ce prochain rendez – vous de revendication , ces enseignants comptent mobiliser un million de marcheurs composés d’enseignants , de leur famille et de tous les acteurs de l’éducation .

» On avait dit des milliers , mais s’il faut mobiliser un million d’enseignants , on le fera . L ‘ école est une affaire de la communauté et quand on dit les enseignants , c’est leur famille , les parents , les populations , tous les acteurs de l’ éducation » , souligne Abdoulaye Ndoye , Secrétaire général du cadre unitaire syndicale des enseignants du moyen – secondaire ( Cusems ) .

» Les agents de l’ Etat doivent être traités avec impartialité , justice et équité . C’est le traitement différencié et l’ injustice qui sont à l’origine des perturbations dans l’espace scolaire » , L’ observateur rapporte les paroles d’ Abdoulaye Ndoye dans sa parution d’aujourd’hui .