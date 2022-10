A moins de 24 heures de la rentrée scolaire 2022 – 2023, les fournitures scolaires n’ont pas échappé à cette hausse au marché central de Thiès. Ce qui a fini par susciter beaucoup d’inquiétudes chez les parents d’élèves. Ces derniers ne savent plus où donner de la tête. Fort de ce constat, Thiès info a fait le tour du marché pour constater la situation et interroger quelques parents d’élèves et vendeurs au niveau des points de ventes de fournitures scolaires.

Avec les impressions des uns et des autres, le concept « ubi tay diang tay » n’est pas une réalité dans la capitale du rail , selon les responsables de foyers. La rentrée scolaire est toutefois plus complexe cette année en raison du contexte de l’inflation générale, déclenchée par la crise du covid – 19 et agravée par les effets de la guerre en Ukraine.