MARCHE AVORTÉE VERS LE PALAIS DES ANCIENS SOLDATS MUTILÉS DE GUERRE

Une manifestation d’une vingtaine d’anciens soldats mutilés de guerre s’est tenue ce lundi, sur l’Avenue Léopold Sédar Senghor. Les manifestants ont bloqué la circulation pendant plusieurs dizaines de minutes en voulant rejoindre le Palais présidentiel. Ils disent réclamer une audience avec le Président de la République, Macky Sall. La manifestation a été stoppée nette par la Police, à hauteur du siège de la Société générale, sise sur l’ex avenue Roume, puis ils ont été encadrés par les forces de l’ordre.

Entres autres revendications : la revalorisation de leurs pensions et leur réinsertion sociale, en effet, Selon Ameth Sy, porte-parole du Regroupement des anciens militaires mutilés de guerre et grands blessés de guerre au Sénégal, la cherté de la vie est un des motifs qui explique leurs revendications par rapport à l’augmentation de leurs pensions. En sus, la réinsertion d’une vingtaine de jeunes laissés en rade et une gratuité des transports et des véhicules mis à la disposition des militaires invalides sont, selon lui, d’une importance capitale.

Des négociations sont en cours pour rencontrer les autorités dans les prochains jours.