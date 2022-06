Le Ministre des Peches et de l’ Economie Maritime Alioune Ndoye a procédé, Samedi 18 juin, à la pose de la première pierre et au lancement des travaux de construction du Marché central au poisson de Thiès. Le financement est estimé à 1.887.498.481 FCFA et les travaux vont durer à douze mois.

Toutes les populations de Thiès souffrent, encore, de la localisation au coeur de la ville de l’actuel marché au poisson, qui est à l’origine de problèmes de sécurité, de mobilité urbaine, de salubrité et de qualité des produits sensibles et périssables de la peche.

Selon le ministre, « Avec ce nouveau marché, ce sont toutes ces externalités négatives qui vont disparaitre pour laisser place à un ordre public plus serien dans toutes les dimensions précitées. Ce marché au poisson comportera un bloc administratif, deux halles aux poissons ( vente en gros et vente détail), une fabrique de glace, une chambre froide, un espace écaillage, un bloc sanitaire, deux parkings ( camions frigo – visiteurs), un batiment hébergement de deux étages et commodités ( hotel et restauration ).

Le nouveau marché central au poisson de Thiès sera construit sur ce site de quatre( 4) hectares. L’ Agence nationale des affaires maritimes a fait des réaménagements budgétaires nécessaires pour accorder une priorité absolue à ce projet, dit le ministre Alioune Ndoye.

En outre, il s’est réjoui du projet. « Je dois souligner, pour m’en réjouir, qu’il s’agit d’un financement interne, sur ressources propres de l’Agence », a – t -il martelé. Dans la meme veine, pour la mise à disposition du terrain, il a salué les efforts soutenus des autorités municipales de la ville de Thiès, avec une mention particulière au Maire Talla Sylla. Il ajoute : « J’apprécie aussi à sa juste valeur l’implication dans la préparation de cette cérémonie de l’ équipe municipale en place récemment ».

De l’avis du ministre, il a demandé aux intervenants à maintenir la meme intensité d’efforts pour respecter et faire observer les obligations de tous, afin de finaliser les travaux dans les délais et avec la qualité requise. Le marché est attribué au groupement Bloom Coorporate.

Pour sa part, le Maire de la ville de Thiès, Docteur Babacar Diop a apprécié à sa juste valeur cette infrastructure du gouvernement du Sénégal pour la région. « Cet important projet renforce la ville de Thiès en équipement marchand de dimension internationale » avant d’ajouter : « Il va impacter positivement la cité du rail », s’est – il réjoui.

Pour rappel, cette cérémonie de pose de première prierre a vu la participation de plusieurs autorités comme Yankhoba Diattara ministre de l’ Economie Numérique, Pape Amadou Ndiaye ministre de l’ Artisanat, Dr Augustin Tine Directeur de Cabinet du Chef de l’Etat chargé des affaires politiques, des autorités administratives, religieuses, coutumières, des mareyeurs, entre autres. Au cours de la cérémonie, l’ombre de feu Abdou Diaw a plané dans cette rencontre, un homme qui, selon le ministre Alioune Ndoye, s’est battu toute sa vie pour cette cause.