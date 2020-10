Maouloud 2020: Le khalife Général des Tidianes face à la presse ce mardi

Share on Twitter

Le Khalife Général des Tidianes , Serigne Babacar Mansour SY fera, ce Mardi , une importante déclaration ce, en perspective de la célébration de la naissance du prophète (PSL ) qui aura lieu le 29 ou le 30 octobre.

D’après vox populi le Khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, qui avait réuni la famille de Seydi Haj Malick chez lui, à la Gueule-Tapée, aurait pris un certain nombre de mesures qui, selon les sources de nos confrères de iGfm, seront annoncées ce mardi 13 octobre 2020.

Nos confrères rapportent en effet que le Khalife a recommandé aux fidèles de célébrer la naissance du Prophète chez eux. C’est ainsi que décision aurait été prise de ne pas tenir les bourdes qui se déroulaient dans les grandes mosquées de Tivaouane.

La cérémonie officielle, qui regroupait les autorités gouvernementales et religieuses, n’aura pas non plus lieu. Egalement, la fermeture des mosquées de Tivaouane reste maintenue.

Les talibés ne vont donc pas affluer à Tivaouane, car la rencontre entre le Khalife et les disciples qui se tenait habituellement à la mosquée de Seydi Haj Malick Sy n’aura pas lieu cette année.

Reste la confirmation de ça, mardi, à 12 heures, à Tivaouane, comme annoncé par la cellule du Zawiya Tidjaniya avec la déclaration attendue de Serigne Mbaye Sy Abdou Aziz au nom du Khalife.