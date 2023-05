Maodo Malick Mbaye, DG de la Maison de l’Outil, soutient la formation en développement personnel pour l’épanouissement de la jeunesse sénégalaise

Dans le cadre d’une initiative conjointe entre l’agence nationale la Maison de l’Outil et la Maison de l’Outil de Thiès sous la houlette du DG Maodo Malick Mbaye, une formation en développement personnel a été lancée. Cette formation, axée sur la prise de décision, la prise de parole en public et la gestion en bonne gouvernance, a pour objectif de valoriser l’humain et son capital en mettant en avant les qualités individuelles nécessaires à une bonne insertion sociale.

Aujourd’hui, la jeunesse sénégalaise fait face à des défis sociétaux et sociologiques, notamment en raison d’un manque de formation adéquate et de comportements inadaptés. C’est pourquoi cette initiative vise à redonner à ces jeunes les moyens de s’épanouir et de gérer efficacement leurs ressources personnelles et professionnelles.

Pour atteindre ces objectifs, la formation cible le mouvement associatif, le Pôle emploi, ainsi que les partis politiques, qui sont invités à jouer un rôle actif dans la formation des jeunes leaders. Le président de la République, conscient de l’importance de cette mission, a également apporté son soutien à ce projet, soulignant l’importance du dialogue et de la coopération entre les différents acteurs de la société.

Outre le renforcement de la formation auprès des jeunes, cette initiative prévoit également d’étendre son action aux journalistes, aux techniciens et autres professionnels des médias. Le programme « Femme Auto Femme » contribuera à l’émancipation des femmes dans la société sénégalaise en leur offrant des opportunités d’éducation et d’emploi.

Ce programme de formation est mis en œuvre par Windrock International au Sénégal, en partenariat avec l’organisation Pharmotopharma. Le programme est également présent en Afrique de l’Ouest, notamment en Guinée, au Nigeria, au Mali et au Ghana.

Les mouvements associatifs et les jeunes leaders formés dans le cadre de ce programme sont appelés à diffuser les connaissances et compétences acquises dans leurs zones respectives, contribuant ainsi au développement personnel et à l’épanouissement de la jeunesse sénégalaise dans son ensemble.

