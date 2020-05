Maodo Malick Mbaye, Neveu de Ndeye Seck Signature: « Cette belle lettre de condoléances scelle… »

Maodo Malick Mbaye, Neveu de Ndèye Seck Signature: Cette belle Lettre de condoléances scelle jusque dans la postérité, les liens entre le Président Sall et la famille éplorée »

Cette belle lettre de condoléances de son Excellence, le Président Macky Sall consacre une icône de la communauté des arts et de la culture, en la personne de la célèbre Ndèye Seck Signature et scelle jusque dans la postérité un pacte d’affection et de solidarité entre le chef de l’état et la famille éplorée ». Ces propos sont de Maodo Malick Mbaye qui a pris la parole au nom de la dite Famille. Pour Rappel, Ndèye Seck Signature et Paté Mbaye (père de Maodo) sont des cousins germains.