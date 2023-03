Maodo Malick Mbaye, DG de l’ANAMO, met en place un programme de formation pour l’autonomisation des femmes à Thiès

ANAMO et USAID forment 2000 femmes à Thiès : une initiative pour leur autonomisation financière

Le programme de formation de 2000 femmes initié par l’Agence nationale de la Maison de l’Outil, sous la direction de son directeur général Maodo Malick Mbaye, en collaboration avec WindRogue et l’USAID, vise à autonomiser les femmes vulnérables de Thiès.

La première corde de formation porte sur la transformation des fruits et légumes en vue du mois de Ramadan, et sera suivie d’autres formations dans divers secteurs pour atteindre l’objectif de former 2000 femmes formatrices d’ici décembre 2023.

La formation est destinée à éviter aux femmes l’endettement chronique résultant de financements sans formation, et les sensibiliser sur les dangers psychosociaux liés à cette pratique. Les femmes formées sont appelées à devenir autonomes et à participer aux foires au Sénégal et dans la sous-région.

Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction quant à cette formation, qui leur permettra d’être financièrement autonomes et de mieux organiser leur travail en groupe

