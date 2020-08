Manque de cardiologue et de réanimateur au Cte de Ziguinchor

Les populations de la zone sud sont de plus en plus inquiets pour leurs malades et surtout en cette période de Covid 19, où la plupart des patients internés ont des problèmes de respiration.

En visite à l’hôpital régional de Ziguinchor, le secrétaire général de la sous-section de la CNTS de Mody Guiro a déploré la situation très désastreuse qui prévaut actuellement au niveau de l’infrastructure sanitaire.

D’ailleurs selon lui c’est ce qui explique le nombre très élevé de décès (13) de patients de la covid 19 alors que ces décès pouvaient être évités

« Tout le monde sait qu’un malade de la Covid-19 qui fait une insuffisance respiratoire surtout les cas graves fait une thrombose. C’est-à-dire quand le poumon est rempli de caillot de sang. Là, il faut l’intervention d’un cardiologue. Quand l’hôpital n’en a pas et le centre, il y a de quoi s’inquiéter. En plus, ce cardiologue doit avoir besoin de l’assistance d’un réanimateur pour aider la personne à mieux respirer. Et quand ces deux spécialistes n’existent pas, il y a problème », souligne.