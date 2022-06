Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, à savoir Déthié Fall et la député de la diaspora Mame Diarra Fam devaient comparaître ce mercredi devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar et ce pour participation à une manifestation non-autorisée, provocation d’un attroupement et trouble à l’ordre public.

Prévue à ce jour, l’audience a été renvoyée jusqu’au 27 juin prochain. Ces derniers seront jugés en audience spéciale, et pour cause ils sont plus de 70 prévenus dans cette affaire.

Pour rappel, le maire de Guédiawaye Ahmed Aïdara a lui aussi été arrêté et placé sous mandat de dépôt lors de cette manifestation, il sera jugé ce Vendredi 24 Juin.