Yeewi et Wallu ont fait carton plein hier à la place de la nation. Ces deux coalitions de l’opposition ont fait une démonstration de force avec leurs militants pour protester contre le rejet de leur liste nationale titulaire pour les élections législatives du 31 juillet 2022. Ousmane Sonko, Khalifa Sall,Barthélemy Dias et cie, bandent des muscles et alertent que « sans la participation de Yeewi, il n’y aura point d’élections ». Déterminés, cette frange de l’opposition compte barrer la route au président Macky SALL ont-ils fait savoir de vives-voix. Par ailleurs, ils n’ont pas manqué de tancer le ministre de l’intérieur qui de leurs avis doit quitter ce poste.

Pour rappel, la liste nationale titulaire de cette coalition (Yeewi Askan wi) a été invalidée suite au recours qui a été rejeté par le conseil constitutionnel, à quelques jours de ces échéances les deux camps se renvoient la balle mutuellement.

Autre fait à souligner dans cette manifestation, des journalistes qui étaient dans l’exercice de leur noble métier se sont vus malmenés par des manifestants ; le Synpics( syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal ) s’en est indigné, et rassure que tout persécuteur d’un journaliste ou d’un technicien médias sera poursuivi en justice conformément à la législation.