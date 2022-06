Il n’aura pas finalement de 3iéme manifestation de l’opposition ce Mercredi 29 juin. En conférence de presse, il y’a quelques instants, la conférence des leaders de Yeewi a décidé de renoncer à la manifestation qui était prévue cet après-midi à la place de la nation.

Ousmane sonko, khalifa Sall, Aida Mbodj et cie, disent tenir en compte les risques de perturbation de la mobilité des personnes mais aussi les désagréments que les commerçants pourraient subir surtout en cette période de Tabaski où chacun cherche à écouler sa marchandise. Mais précisent-ils, il ne s’agit point d’une reculade ils sont plus que déterminés dans leur lutte et comptent poursuivre celle-ci jusqu’à obtenir gain de cause; par ailleurs ils donnent rendez vous à leurs militants après la fête de Tabaski.

Pour rappel, le préfet de Dakar a interdit ladite manifestation aux motifs de: Menaces graves d’atteintes aux édifices publics, risques réels d’infiltrations par des individus mal intentionnés, risques d’entraves à la libre circulation des personnes et des biens dans un contexte de préparation de la fête de Tabaski entre autres…