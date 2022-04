La tension est vive actuellement à Sadio où des échauffourées entre manifestants et gendarmes perturbent la quiétude des habitants de cette commune rurale située dans le département de Mbacké.

En effet, ces populations sont sorties dans les rues ce mardi matin pour s’opposer à la gestion de leur forage qui a été confiée à l’opérateur privé Aquatech. Mais la gendarmerie a lancé des grenades lacrymogènes pour disperser cette manifestation non autorisée. Ainsi, le climat est tendu depuis des heures à Sadio. D’après des sources de Seneweb, plusieurs manifestants sont actuellement interpellés par les pandores de la Brigade locale appuyés par un renfort de la Compagnie de gendarmerie de Touba.

« AQUATECH INDÉSIRABLE À SADIO!

Le FRAPP – section commune de SADIO – informe l’opinion nationale que le sous-préfet de l’arrondissement de Taïf qui, depuis l’arrivée du nouveau maire, n’a cessé de montrer son arrogance, son autoritarisme, vient de poser un acte que nous ne laisserons pas passer.

En effet, ce sous-préfet vient d’annoncer que l’eau sera gérée par Aquatech à partir du 12 avril2022. Ce qui est inacceptable.

Nous, FRAPP, invitons la population de SADIO à une RÉSISTANCE contre cette forfaiture, contre ce diktat du sous-préfet, contre l’accaparement par Aquatech de nos forages. La section FRAPP de la commune de Sadio alerte sur les risques d’un forcing du sous-préfet car la population de la commune de Sadio est plus que jamais déterminée à faire face à cet accaparement.

Le sous-préfet sera responsable de tout ce qui arrivera car sa décision anti-démocratique trouble l’ordre public.

Aquatech est déclarée par les populations indésirable dans la commune de Sadio. Et le FRAPP soutient les populations qui ne veulent pas de Aquatech. Enfin, le FRAPP exige la dissolution de l’Asufor et la traduction devant la justice des personnes citées sur le détournement d’une somme de plus de 10.575.000 FCFA. Oui à la RÉSISTANCE contre AQUATECH et ses complices !