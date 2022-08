A l’annonce des résultats du Département de Thiès tombé dans l’escarcelle de YAW lors des législatives du 31 juillet 2022, les populations de Tassette ont eu un pincement au cœur. Normal si l’on s’en tient à l’engagement des populations derrière leur collectivité territoriale dirigée par le Maire Mamadou THIAW qui a su, de belle manière, tirer son épingle du jeu. Arrivée premier avec un score 62,30%, la coalition BBY a obtenu 3 447 voix suivie de YEWI ASCAN WI avec 1 650 voix, soit une différence de 1 797 voix. Suivent loin derrière les coalitions suivantes : WALLU: 185 voix ; AAR SENEGAL: 128 voix ; LES SERVITEURS : 95 voix ; NATANGUE ASCAN WI : 72 voix ; BUNTU BI : 29 voix ; BOKK GUISS GUISS : 28 voix.

A chaque élection présidentielle, municipales et législatives, le Maire Mamadou THIAW ne fait pas dans la dentelle. Il mobilise, organise et situe la barre des scores à plus de 60%, malgré le contexte très difficile et la persistance des défis.

L’analyse de ces résultats démontre la suprématie de Mamadou THIAW dans son fief. Cela dénote de sa capacité à mobiliser autour du Président de la république et de sa constance dans les rapports avec ses concitoyens. Mamadou THIAW bénéficie d’un capital sympathie supérieur à la moyenne dans son fief. Le Maire de Tassette, Mamadou THIAW est un militant inspirant pour le Département de Thiès.