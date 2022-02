Réélu à la tête de la municipalité de Tassette pour un deuxième mandat de cinq ans , Mamadou Thiaw a été officiellement installé dans ses fonctions , par le Sous – préfet de Notto Diobass. La cérémonie a eu lieu ce mercredi , en présence des autorités territoriales , de la gendarmerie et la nouvelle équipe municipale .

» Nous prônons le pilotage par la vision , dans une démarche participative et inclusive » , tel est l’ engagement du maire Mamadou Thiaw qui a été réélu pour un second mandat par les populations de sa localité le 23 janvier dernier .

Au cours du prochain quinquennat , l’ édile de la commune de Tassette et son équipe comptent travailler continuellement à l’amélioration substantielle des conditions de vie des populations de sa localité . Pour lui , » cela passe nécessairement par une alternative sincère et crédible de gestion de la collectivité et une mobilisation de toutes les populations de sa communauté autour des axes de développement » , a – t-il insisté .

Passant à la loupe l’exposé de ses engagements qu’il a déjà élaboré pour participer à une une bonne gouvernance de sa localité , M. Thiaw fixe comme objectif » La recherche du progrès économique et social de Tassette , le renforcement des capacités d’actions , la cohésion sociale et l’ouverture au partenariat pour faire de la collectivité de Tassette , une Commune Emergente » .

Dans son speech , il a annoncé le renforcement de la gouvernance territoriale , et de favoriser l’inclusion sociale et solidaire .

La commune de Tassette regroupe 51 villages et regorge beaucoup de potentialités socio – économiques qui vont participer activement au développement de cette contrée nichée dans le département de Thiès, c’est pourquoi , dit -il , » la priorité sera accordée aux secteurs sociaux où nous devons atteindre rapidement l’accès universel à la santé , à l’ eau , à l’ éducation et à l’ électricité; » , a assuré le directeur du programme national de développement local ( Pndl ) .

Pour ce faire , il propose une alternative crédible de gestion de sa collectivité territoriale , en impliquant la jeunesse sur sa démarche .

Conscients des nombreux défis actuels et à venir , il s’engage à construire sa nouvelle commune dans une démarche concertée et transparente . Il invite tous les responsables politiques de Tassette autour de l’essentiel . » De la même façon que je les ai tous invités sans exception . Je leur demande de s’élever au – dessus de nos personnes pour viser l’intérêt supérieur de la commune » , a – t – il laissé entendre . Pour rappel , le maire a également installé 46 conseillers municipaux dont un adjoint au maire Ngor Sène et deux adjointes respectivement Seynabou Ndiaye et Mariama Ka .