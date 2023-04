Mamadou Thiaw / Abdoulaye Dièye: Un Duo Gagnant pour le Président Macky Sall est né dans le Département de Thies

Le maire de Tassette, Mamadou Thiaw, et le Directeur Général de AIBD, Abdoulaye Dièye, ont annoncé leur engagement à soutenir la réélection du président Macky Sall au premier tour en 2024. Leur collaboration a été officialisée lors d’une conférence religieuse du groupe consultatif des femmes du département de Thies et de Benabar, organisée par le maire de Tassette. Leur engagement envers les jeunes et les femmes est crucial pour mobiliser les communautés et les inciter à soutenir le président dans sa mission « d’Emerger’ le Sénégal.

Mamadou Thiaw, qui est également Secrétaire Exécutif du PNDL, a invité Abdoulaye Dièye à rejoindre leur cause. Ce duo est plus que jamais déterminé à élire le Président Macky Sall au premier tour en 2024.

Mamadou Thiaw, lors de la conférence religieuse, a exprimé son engagement à travailler avec les jeunes pour soutenir la réélection du président Macky Sall en 2024. Il a également souligné la nécessité de désenclaver toutes les communes du Sénégal en fournissant de l’électricité et de l’eau.

Mamadou Thiaw a exprimé sa gratitude envers les femmes du groupe consultatif pour avoir organisé cette conférence dans le mois de Ramadan. Il a également remercié les responsables politiques et religieux qui ont assisté à l’événement.

Le maire de Tassette a insisté sur l’importance du rôle des femmes dans la société et de leur responsabilité en matière de sécurité. Il a également souligné leur importance en matière de mobilisation et d’animation politique. Il a exprimé son engagement envers les femmes en tant que leader, pour les aider à montrer leur engagement envers le président Macky Sall.

Mamadou Thiaw a également appelé l’opposition à épargner l’armée républicaine sénégalaise de la politique, soulignant leur loyauté envers le président Macky Sall. Il a invité tout le monde à soutenir le président dans sa réélection en 2024, soulignant l’importance du Sénégal en tant que pays de paix et de dialogue.

