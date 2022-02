Après l’expulsion il y a quelques jours de l’ambassadeur de la France au Mali, c’est au tour d’un journaliste, envoyé spécial de Jeune Afrique Magazine, qui vient d’être interpellé puis expulsé. Selon l’hebdomadaire panafricain qui donne l’information « Benjamin Roger est arrivé à Bamako dans la soirée du 6 au 7 février et a été interpellé par la police à son hôtel le lundi 7 février vers 11 heures et conduit dans les locaux de la Brigade d’investigation judiciaire, où il a été interrogé, puis dans ceux de la Police de l’air et des frontières, où son expulsion lui a été signifiée ».

Le communiqué de presse du journal publié ce mardi 8 février a exprimé son indignation face au traitement réservé au journaliste. « La direction de Jeune Afrique condamne la décision prise par les autorités maliennes de procéder à l’expulsion de son envoyé spécial Benjamin Roger », fulmine la direction qui souligne que l’envoyé spécial « était muni d’un visa d’entrée en règle et n’a pas dissimulé sa profession de journaliste ni le fait qu’il venait l’exercer en toute impartialité au Mali ».

Pour rappel, les relations entre le Mali et la France se sont dégradées ces derniers jours et le Mali avait notifié aux correspondants internationaux qu’un nouveau processus d’accréditation allait être mis en place. Cette accréditation est indispensable pour venir travailler pour le compte d’un média international au Mali.