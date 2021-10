Mali: seize soldats tués dans une embuscade près de Bandiagara

Mercredi 6 octobre, un convoi de l’armée malienne a été pris en embuscade près de Bandiagara dans le centre du pays. Les pertes ont été lourdes : selon diverses sources médicales et sécuritaires, 16 personnes ont été tuées après recoupement de RFI. Cependant, selon le communiqué de l’état-major de l’armée malienne, l’armée malienne a pu riposter « avec force ». Dans le village de Bodio, sur la RN15 entre Koro et Bandiagara, l’embuscade a été tendue en fin de matinée. L’un est un engin explosif improvisé sur lequel plusieurs véhicules du convoi de l’armée malienne ont sauté, puis il y a eu un incendie. Personne n’a revendiqué cet attentat : l’armée malienne l’a qualifié de « groupe terroriste armé ». Depuis plusieurs années, la région est le terrain d’opérations répétées de la Katiba Macina dirigée par Amadou Koufa et membre de l’organisation de soutien islamique et musulmane Jnim, qui coopère avec l’organisation Al-Qaida du Maghreb islamique Aqmi.

