La nouvelle charte de la transition au Mali a été adoptée à l’unanimité ce lundi matin par les membres du conseil national de transition , le CNT qui fait office d’organe législatif provisoire dans le pays , depuis la prise de pouvoir à des militaires .

Cette charte, qui vient d’être adoptée par les autorités , présente plusieurs nouveautés . il y a déjà le nombre de parlementaires désignés et non élus qui passent de 121 à 147 , et pour la durée de la transition . Dans le texte , il est aussi écrit que les élections présidentielles prochaines , dont la date n’est pas encore connue , vont marquer la fin de la transition .

Dans la nouvelle charte , il est stipulé qu’ en tant que président de transition , le Colonel Goita ne pourra pas se présenter aux prochaines présidentielles et législatives . Enfin, il y a l’ amnistie votée pour les auteurs de deux derniers coups d’ Etat .