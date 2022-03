Alors que la Cedeao se réunit vendredi 25 mars, la cour de justice de l’UEMOA vient de suspendre les sanctions économiques adoptées contre le Mali le 9 janvier.

C’est une nouvelle qui pourrait influer sur le rapport de force diplomatique en cours entre les dirigeants ouest-africains et les autorités de transition malienne. Une cour de justice de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a ordonné ce jeudi 24 mars la suspension de sanctions prises en janvier dernier par l’Afrique de l’Ouest contre le Mali. La nouvelle a été annoncée par des avocats de l’État malien avant que l’institution ne la confirme. « La cour de justice de l’UEMOA, saisie par les avocats de l’État malien, a ordonné “le sursis à exécution” des sanctions prononcées par la conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’UEMOA lors de sa session extraordinaire tenue à Accra le 9 janvier », affirme cette ordonnance.