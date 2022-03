L’armée malienne a été victime d’une nouvelle attaque tôt ce lundi 7 mars 2022 à N’Tahaka ( Gao) . Selon le service de communication de l’armée, deux militaires maliens ont perdu la vie lors de l’attaque qui a fait 07 morts côté terroristes.

L’étau se resserre autour des groupes terroristes dans le centre et le nord du Mali. En signe de désespoir, l’armée malienne a été la cible de deux attaques coordonnées en quatre jours. Après Mondoro vendredi dernier, avec un bilan lourd de part et d’autre, le poste de N’Tahaka entre Gao et Gossi a été attaqué tôt ce matin. Le bilan donné par l’armée fait état de deux militaires maliens tués au combat, et sept terroristes neutralisés , rapporte Maliweb ce lundi 07 mars .

A Mopti, un convoi logistique de la MINUSMA qui se rendait à Tombouctou ce lundi matin, a sauté sur un engin explosif improvisé au nord de Mopti. Selon un premier bilan, l’explosion a causé la mort de deux casques bleus, et blessé quatre autres. Dans un communiqué, le Chef de la MINUSMA, El-Ghassim WANE, a « condamné vigoureusement » cette attaque, et rappelle que les attaques contre les soldats de la paix des Nations-Unies peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international.