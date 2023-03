Idrissa Seck: « Malgré les critiques, mon choix a permis d’assurer la paix, la sécurité et la stabilité du pays… »

Lors d’une rencontre avec des étudiants à New York, le président du Rewmi, Idrissa Seck, a abordé la question du troisième mandat et les risques de violence au Sénégal. Seck a affirmé poursuivre inlassablement un projet politique basé sur plusieurs piliers, notamment la souveraineté du pays, la sécurité intérieure et extérieure, et la diplomatie de bons voisinage et d’intégration africaine.

Il a défendu sa décision de rejoindre les forces du président Sall pour éviter une situation de tension et réduire l’impact de la COVID-19, affirmant que le Sénégal aurait pu sombrer dans l’instabilité comme la Guinée et le Burkina Faso. Malgré les critiques, Seck estime que son choix a permis d’assurer la paix, la sécurité et la stabilité du pays.

Le président du Rewmi a également souligné l’importance de la démocratie et de la transmission pacifique du pouvoir au Sénégal. Il a rappelé son combat en 2012 contre un troisième mandat et une évolution monarchique du pouvoir, tout en exprimant son affection pour le leader africain concerné. Seck a conclu en mentionnant d’autres éléments de son projet politique qu’il abordera ultérieurement en fonction des centres d’intérêt des étudiants

