La police du Malawi a accueilli dans ses rangs deux agents atteints d’albinisme, les premières personnes atteintes de ce trouble pigmentaire génétique rare au sein de l’organisation de sécurité du pays.

Selon les groupes de défense des droits, ce recrutement devrait contribuer à la lutte contre les attaques contre les albinos et à rétablir la confiance dans la police après que certains agents ont été impliqués dans de telles attaques. Les officiers Hamid Vasco et Brenda Mhlanga ont obtenu leur diplôme après six mois de formation et ont été accueillis dans le service de police lundi avec d’autres nouvelles recrues. Vasco, âgé de 25 ans, a déclaré qu’il avait décidé de rejoindre la police pour aider à mettre fin aux attaques contre les personnes atteintes d’albinisme au Malawi.

Les statistiques montrent que depuis 2014, plus de 170 albinos ont été attaqués ou tués au Malawi en raison de fausses croyances selon lesquelles des concoctions mélangées à leurs parties du corps apportent chance et richesse. « C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de rejoindre la police. Je veux travailler en collaboration avec mes collègues officiers sur les questions d’enquête sur les cas et les crimes concernant le meurtre et l’enlèvement de personnes atteintes d’albinisme », a déclaré Vasco.

En juin, la Haute Cour de Blantyre a condamné le policier Chikondi Chileka et quatre autres personnes à 30 ans d’emprisonnement avec travaux forcés, après les avoir reconnus coupables de commerce de tissus humains. Vasco et Mhlanga sont également les premières personnes atteintes du trouble pigmentaire génétique rare à travailler dans la police du Malawi.

