Mairie Tivaouane : Abdou Ndéné Sall se lance dans la course

La mairie de Tivaouane est en proie d’une convoitise qui ne dit pas son nom , déjà trois prétendants en lice pour la course aux locales.

Aprés Ablaye Ndiaye NGALGOU, Abdou Ndéné SALL lui aussi Candidat à la mairie de Tivaouane promet de faire de Tivaouane une réplique de la ville de Médine, une fois élu.

Invité du journal de Walf Tv de ce jeudi, le Directeur général de SenTer a annoncé sa candidature à la mairie de Tivaouane, devenant ainsi un potentiel successeur du maire sortant Mamadou Diagne Sy Mbengue.

« Je dis aux populations de Tivaouane que je suis le meilleur profil et que … Je leur promets de leur faire une réplique de Médine au niveau de Tivaouane qui mérite quand même de décoller avec ses fils (…). J’ai le meilleur profil, je suis ingénieur, et je comptabilise 33 ans d’expérience. Je sais où aller chercher de l’argent pour investir dans cette ville. J’ai des partenaires spécifiques déjà identifiés qui vont m’accompagner pour transformer Tivaouane. On fera de Tivaouane une ville viable, où le tourisme religieux sera développé », promet-il.

Maires… et choix du khalife à Tivaouane…

Quid de l’avis du khalife des Tidianes sur le choix du maire de Tivaouane, Abdou Ndéne Sall estime que, « nous sommes tous des fils du khalife ».

Mieux, ajoute le responsable de l’Apr, candidat aux prochaines élections locales: « j’ai appris l’avis du khalife mais l’avis de la population est tout aussi important. Quand on dit que, c’est la tête de liste qui est choisi automatiquement maire, l’avis du khalife aussi compte; et celà peut passer à travers les populations. Il peut demander à certaines populations de voter, mais nous avons de bonnes relations avec le khalife. Nous sommes tous des fils du khalife. Et je sais que ce n’est pas lui qui va intervenir dans le choix du maire », rétorque Abdou Ndéné Sall.