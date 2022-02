Dr Babacar Diop est officiellement installé , ce matin , par le Préfet de Thiès , M . Moussa Diagne à la tête de la municipalité de la ville , suite à la victoire éclatante de la coalition Yewwi Askan Wi devant celle au pouvoir ( Bby ) aux élections locales du 23 janvier 2022 . La cérémonie s’est tenue à l’auditorium de la capitale du rail , en présence du nouveau maire de la ville de Dakar M. Barthelemy Dias , les leaders d’opinion, de la société civile , les responsables de l’équipe sortante , entre autres .

Après sa prise de fonction ce matin, le successeur de Talla Sylla à la mairie de la ville de Thiès décline ses ambitions pour assurer la gouvernance » vertueuse » dans une démarche inclusive et participative avec l’implication de tout le monde pour répondre favorablement aux préoccupations des populations de la ville de Thiès et ses trois autres communes .

En effet , le 8 e maire de la ville de Thiès a déjà décliné sa feuille de route qui est axé sur plusieurs points tels que : la lutte contre la corruption dans cette ville, le clientélisme politique , la mauvaise gestion des biens publics . Par la même occasion , l’ enfant de Sam Pathé et ancien responsable des amicales à l’ Université cheikh Anta Diop a annoncé un programme de modernisation des établissements scolaires modernes et coraniques , la protection de l’environnement , des jeunes et des femmes , etc.

Dans le même sillage , le Préfet du département de Thiès , M. Moussa Diagne a lancé un message de paix et de cohésion sociale en interpellant tous les leaders du pouvoir comme de l’opposition d ‘enterrer leurs querelles et de s’activer autour de l’ essentiel . » Les positions partisanes , clivantes , handicapantes doivent cesser » , a- t – il laissé entendre .

Avant d’ajouter ses propos à cette nouvelle équipe municipale qui va présider la destinée des milliers de Thiessois dans ce terroir immensément riche en histoire et de ressources . » Nous serons compter sur votre sens élevé des responsabilités , votre foi dans le présent et dans le futur de cette ville » , qui selon lui , » bien dotée de son histoire et de sa géographie que nous devons aider à nuire et à renuire au milieu de la constellation des prestigieuses agglomérations des ville en Afrique de l’ ouest » .

Pour mieux comprendre la gouvernance locale avec ses approches compétentes sur la territorialisation des politiques publiques , Moussa Diagne a rappelé aux conseillers le sens du développement local , son entourage complexe et son sens dans les arcanes de la démocratie du Sénégal . » Le développement intégral et solidaire est une tension permanente , un ouvrage jamais achevé à la construction duquel tout le monde comme symbiote doit participer sans exclure , ni relace … » .

A 39 ans , le nouveau maire de la ville de Thiès a mis fin le régime des Rewmistes et les partis alliés de la coalition » mbourou ak soow » pour imposer désormais son leadership à la tête de la mairie de la ville avec 86 conseillers municipaux officiellement installés par l’autorité du commandement territorial au niveau du département .