Mairie Thiés ville: Des jeunes de cité Malick sy portent leur choix sur siré Dia

La course aux élections municipales bat son plein à Thiés.

Pendant que les trois communes (Thiés Est, ouest et nord) font l’objet de convoitises des politiciens, la ville aussi n’est pas en reste.

Des jeunes habitant à cité Malick sy se sont mobilisés pour élire Pape siré Dia DG de la poste et PCA de la lonase à la tête de la mairie ville de Thiés.

D’après eux, il est le meilleur profil que Thiés puisse avoir tant de par son expérience que de par sa générosité exemplaire.

Lui qui il y’a quelques jours avait été reçu par Idrissa Seck président du conseil économique social et environnemental et acteur incontournable du « mbourok Sow » , que préparent-ils donc ? Quel était l’objet de cette audience presque secrète ? Aurait-elle un rapport avec les élections et la mairie ville ? Mystère et boule de gomme !

Ce qui est sûre c’est qu’il y’aura beaucoup de surprises pour ces élections municipales à Thiés et ça promet !