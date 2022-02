C’est officiel ! Ousmane Sonko sera installé dans ses nouvelles fonctions de maire de la ville de Ziguinchor .

» Jeudi 9 février 2022 à partir de 9 h , va se tenir la cérémonie tant attendue de l’installation dans ses fonctions de maire du brillant et charismatique président honorable député maire de Ziguinchor Ousmane Sonko . L’ envergure de l’ homme va au – delà des frontières nationales » , informe Abdou Sané .

Et le coordonnateur provisoire communal Pastef Ziguinchor : » Des millions de personnes suivront l’ événement à travers différents outils ( médias , internet ) . Puisque la cérémonie est publique ( et donc ouverte au public ) . Toutefois , ce moment se voudra solennel sobre et non festif … Il sera accompli dans les formes légales , authentiques , suivant les formalités requises » .