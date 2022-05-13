Selon certaines sources, l’actuel maire de Ziguinchor Ousmane Sonko lors de la semaine de la citoyenneté, a fait une révélation de taille : l’équipe d’Abdoulaye Baldé signait des marchés fictifs pour le curage des caniveaux.
Face aux mouvements de jeunes, Ousmane Sonko a dit : « chaque année, la commune de Ziguinchor signait des marchés à hauteur de 80 millions CFA ou plus pour faire du curage des caniveaux et nous avons l’impression que ce curage ne se faisait pas. Convoqué pour explications, l’agent de curage n’était même pas en mesure de me donner le plan de réseau des caniveaux de Ziguinchor. Ce plan n’existe pas ! Comment pouvez – faire un curage sans savoir où commence un canal, où se déverse ce canal etc. Et est – ce un canal, où sont les points de blocage éventuels etc. Je dis à l’agent que vous ne pourrez pas curer sans connaitre ces paramètres et facteurs techniques » a raconté le nouveau maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko.
Великобритания ввела санкции против Кабаевой, бывшей жены и родственников Путина
Очередные ограничения затронут бывшую жену президента России Владимира Путина Людмилу Очеретную, двух двоюродных братьев — Игоря и Романа Путиных, и других родственников и «друзей президента».
Коммерсантъ
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о новых антироссийских санкциях.
Коммерсантъ
В документах, опубликованных в пятницу британским правительством, отмечается, что помимо бывшей первой леди России под санкции попали, в частности Роман Путин, Игорь Путин и Михаил Путин.
Интерфакс
Всего с начала специальной военной операции РФ на Украине Великобритания ввела рестрикции против более чем 1,6 тыс. российских политиков, бизнесменов, чиновников, журналистов и предприятий.
ТАСС
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Bloomberg: Польша прекратила политические отношения с Венгрией из-за позиции по России
Как рассказали агентству высокопоставленные чиновники, из-за позиции Орбана в отношении России некоторые члены ЕС перестали делиться с Венгрией информацией о заседаниях Евросовета.
РБК
Bloomberg напоминает, что Венгрия и Польша полагались друг на друга, когда в ЕС поднимался вопрос о наказании стран-членов с помощью применения статьи 7 Лиссабонского договора.
РБК
По данным источников агентства, пока нет признаков того, что Польша перестанет поддерживать Венгрию в рамках применения статьи 7, однако охлаждение в отношениях может усложнить положение страны.
РБК
27 марта президент Польши Анджей Дуда раскритиковал позицию Орбана по санкциям против России.
Lenta.ru
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Жители Белгородской области простились с погибшим при обстреле села со стороны Украины
Жители Белгородской области простились в пятницу с 18-летним молодым человеком, погибшим при обстреле села Солохи со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
ТАСС
Глава региона выразил соболезнования семье, которую навестил лично.
ТАСС
Глава региона подчеркнул, что вместе с семьёй погибшего парня «скорбит всё село, весь район и вся Белгородская область».
МОЁ! Оnline Воронеж
В результате обстрела повреждены 17 домов, автомобили, школа, почтовое отделение и магазин.
ТАСС
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Путин обсудил с членами Совбеза планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО
Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ход специальной военной операции ВС России на Украине, потенциальные угрозы от решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО, а также ряд других тем.
ТАСС
« Предлагаю сегодня обменяться оперативной информацией по текущим вопросам – каждый по своей линии », – обратился Путин к участникам совещания.
ТАСС
Представитель Кремля отметил, что в числе участников был и министр обороны Сергей Шойгу, который «проинформировал о ходе специальной военной операции».
Национальная служба новостей
« Затрагивался также ряд вопросов в контексте предстоящего в понедельник саммита ОДКБ », – добавил пресс-секретарь президента.
ТАСС
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МИД рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Великобританию из-за проблем с визами
МИД РФ опубликовал заявление, в котором не рекомендует гражданам страны пытаться оформить британскую визу, а также – ехать в Великобританию.
Газета.Ru
В посольстве Великобритании пояснили, что сейчас визовая служба якобы отдает приоритет обработке заявлений украинских беженцев, поэтому рассмотрение обращений граждан РФ затягивается.
Известия
Министерство охарактеризовало действия британских чиновников политизированным ущемлением прав российских граждан.
Известия
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Соловьев обвинил свердловского сенатора Росселя в отсутствии патриотизма
Владимир Соловьев в программе «России-1» обвинил свердловского сенатора Эдуарда Росселя в отсутствии патриотизма.
Уральский меридиан
Чуть раньше, общаясь на своём канале Соловьёв LIVE с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым, журналист назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты».
Царьград
«Защита сенатором Росселем студенток, которые открыто высказались против знака «Z», наталкивает на мысль, что создание Уральской республики было не просто попыткой дестабилизировать Россию, а продуманным шагом», — сказал Соловьев.
Общественная служба новостей
Как заявил журналист в собственном шоу на канале «Россия», уральского политика самого «есть за что спросить» и призвал того «прийти в чувство».
URA.Ru
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Песков о требовании «Газпрома» к Молдавии рассчитаться за газ: долг не может постоянно расти
В требованиях России к Молдавии погасить долги за газ нет политической подоплеки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ
Требования о погашении долга за топливо и своевременные платежи были одним из главных условий, на которых «Газпром» согласился в октябре 2021 года продлить контракт на поставку голубого топлива в Молдавию на следующие пять лет.
Московский Комсомолец
В конце марта Кишинев подтвердил просрочку аудита долга «Молдовагаза» перед «Газпромом».
Коммерсантъ
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Медведев об одобрении бундестагом поставок оружия Украине: такое печально заканчивается
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев намекнул бундестагу, чем могут закончиться поставки Киеву тяжелого вооружения.
Радио Sputnik
Решение поддержали 586 депутатов, 100 высказались против, 7 воздержались.
БИЗНЕС Online
Тогда же газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что Германия на встрече 40 государств на авиабазе Рамштайн пообещает поставки Украине зенитных самоходных установок Gepard.
Известия
Также Захарова сообщила, что поставка странами НАТО вооружений Киеву напрямую приводит к смертям и кровопролитию на территории Украины.
Москва 24
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