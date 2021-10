Mairie de Thiès : Idy investit Yankhoba Diattara, candidat de Bby. Siré Dia candidat du BBY au niveau départemental

A deux jours de l’échéance des dépôts de caution pour les prochaines élections locales, on voit un peu plus clair dans les combinaisons des investitures au sein de Benno Bokk Yakkar. Après Ziguinchor, Kaffrine, Kolda et la Médina, Thiès se dévoile.

Yankhoba Diattara

Selon les informations de la Rfm, le patron de la coalition présidentielle a donné carte blanche à Idrissa Seck. Le leader du parti Rewmi a lui décidé d’investir Yankhoba Diattara pour diriger la liste communale de la cité du Rail. Zappant ainsi du coup l’actuel maire Talla Sylla.

Pape Siré Dia au département

Au niveau départemental, le choix est porté sur le responsable apériste, Siré Dia, ancien directeur général de la Poste.

Grincements de dents

Des échos qui nous parviennent de Thiès, il y a des grincements de dents, puisque le président du Conseil économique social et environnemental (CESE) veut maintenir ses camarades “Rewmistes” dans les trois autres communes de la ville : Thiès Nord, Est et Ouest respectivement dirigés par Lamine Diallo, Pape Diop et Alioune Sow.

Source Senego