Face à la presse, hier au Complexe Léopold Sédar Senghor ( ex – casino) de Thiès, l’édile de la capitale du rail a passé en revue la gestion de l’équipe sortante. En effet, il a évoqué la gestion salariale, les contrats avec la SONATEL et la CBAO, entre autres.

« Entre 2020 et 2021 la ville qui comptait 78 va atteindre 116 employés, avec une masse salariale de 187 millions qui passe à 230 millions de francs CFA », a d’emblée fait savoir le nouveau maire de la ville de Thiès. Il poursuit : « Des contrats ont été ficelés dans cette mairie et j’ai décidé de ne pas les renouveler. Il faut que cela change », a – t – il révélé.

Concernant les terrains de la SONATEL et de la CBAO, Dr Babacar Diop a apporté des précisions de tailles. « La location des terrains de la ville de Thiès ne génère que 13 millions de francs CFA. Ce qui est insignifiant. Si les textes étaient suivis, cette location devait rapporter 426 millions de francs CFA. Cela concerne des sociétés qui font des milliards de chiffres d’affaires », renseigne Dr Babacar Diop. Pour lui, « la SONATEL Orange a loué 1000 mètres carrés. Orange paye 6000 francs FCFA le mètre carré par an. Soit 500 francs le mètre carré par mois. Même le vendeur de poisson aurait payé plus. La SONATEL paye 6 millions par an sur 1000 mètres carrés », regrette le leader de Yewwi Askan Wi à Thiès.

Par rapport à cet espace occupé par Mbaye Gueye EMG, selon Dr Babacar Diop « L’entreprise EMG exploite illégalement une superficie de 1435 mètres carrés située sur la promenade des Thiessois. Or, à notre grande surprise, aucun contrat d’exploitation concernant le site en question ne lie la mairie à ladite entreprise. Cette exploitation illégale constitue pour la mairie un manque à gagner minimal de 8.610.000F CFA par an, soit 68.880.000F CFA pour les huit années durant lesquelles EMG a exploité le site ».

S’agissant de la résiliation du contrat avec Mickey Land, dit – il, le premier contrat a été conclu le 1 er janvier 2015 entre Mickey Land et la mairie Thiès – ville pour une durée de deux ans. Il était prévu que le contrat établi pouvait être renouvelé à la demande du preneur. Le dernier renouvellement a été établi le 1 er janvier 2019 pour une durée de 5 ans.

Par la même occasion, l’édile de la ville de Thiès n’a pas raté la gestion du carburant, « Un montant de plus de 70.000.000 F CFA a été utilisé comme carburant de fonctionnement en dix mois alors que seulement trois voitures de l’administration ont été fonctionnelles durant cette période, soit près de 230.000 F CFA de dépenses de carburant par jour pour seulement trois voitures fonctionnelles », a – t – il laissé entendre.