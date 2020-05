MAIRE DE THIES TALLA SYLLA «Relancer les Rails ou la Nsts, est forcément un élément de satisfaction pour les Thiessois»

La visite du Ministre du Développement Industriel, des Petites et Moyennes Entreprises, Monsieur Moustapha Diop, par ailleurs Maire de Louga, à la Nouvelle Société Textile du Sénégal (NSTS), ce mardi 12 Mai 2020, a été une occasion pour le Maire de la Ville de Thiès, Monsieur Talla Sylla, de dire toute sa satisfaction d’accueillir le Ministre de la République, d’abord « en tant que frère ».

Puis « dans le cadre de cette activité, aux cotés de notre frère, ami et compatriote, le Président Directeur General de la Nouvelle Société Textile du Sénégal (NSTS), Ibrahima Macodou Fall, surtout, ici, au niveau de l’entreprise ».

Aux yeux de l’édile de la Ville, « Thiès a deux piliers : ce sont la Nsts et les Rails ». C’est pourquoi, pense-t-il, « Si vous posez des actes allant dans le sens de relancer les Rails ou la Nsts, c’est forcément là, un élément de satisfaction pour les Thiessois ».

Ne serait-ce que de ce point de vue là, le Maire de Thiès pense qu’« on ne peut que remercier le Ministre du Développement Industriel, des Petites et Moyennes Entreprises, M. Moustapha Diop, et à travers lui, remercier le Président de la République ».

Talla Sylla se veut d’avis qu’« aujourd’hui cette visite, dans la cadre de cette confection massive de masques, entre dans le cadre du combat contre le coronavirus ». Il se dit « heureux que Thiès joue sa partition dans le cadre de cette guerre ».

L’ambition du Premier Magistrat de Thiès, dans le cadre de cette bataille, « c’est d’être en tête, pour faire tomber Covid-19 ». Aussi pense-t-il que « les masques, produits en masse, vont jouer un rôle, surtout dans le contexte actuel, par rapport à la protection des citoyens contre le virus ». Trouve-t-il qu’« il nous en faut énormément ».

Et de rappeler : « Nous nous étions déjà dans la production de 250.000 masques, avec des Thiessois qui sont des artisans tailleurs ». Pout Talla Sylla, « Aujourd’hui cette commande du Ministère du Développement Industriel, des Petites et Moyennes Entreprises va dans le sens, non seulement de renforcer la Nsts, mais aussi le dispositif de combat pour les Thiessois et pour l’ensemble des sénégalais ».

Et en conclusion, de saluer « le travail effectué par la Nouvelle Société Textile du Sénégal (NSTS) et son Président Directeur General, Ibrahima Macodou Fall ».