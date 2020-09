Share on Twitter

Serigne Khadim Lo Gaydel a effectué ce Lundi 07 Septembre une visite des ateliers de la NSTS où sont produits des masques spécialement conçus pour l’édition du Magal 2020. Le chef religieux a bien apprécié la qualité du masque réalisé pour le Magal sur lequel la mosquée de Touba a été imprimé avec le message « Aar sa Bopp, Aar Askanwi.

Très satisfait de cette réalisation, SerigneKhadim Lo Gaydel de déclarer : « ce masque fabriqué ici dans les ateliers de la NSTS que je suis venu voir, répond totalement aux attentes du Khalife Général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké car au delà de la fonction essentielle de protection contre le virus, il véhicule un message important pour la sensibilisation de nos compatriotes pour le port du masque « Aaar sa Bopp, Aaar Askanwi , le KhalifeSerigne Mountakha accorde une grande importance au port du masque pour lutter contre la pandémie, c’est pourquoi, il l’a rendu obligatoire pour le magal »

Serigne Khadim LoGaydel a félicité le Président du Groupe NSTS, Ibrahima Macodou Fall pour le travail qu’il réalise à Thiès en donnant du travail aux jeunes et aux femmes, et l’a vivement remercié au nom du Khalife Général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké pour sa contribution de 10.000 masques en soutien à l’effort du Khalife dans le cadre de la préparation du Magal et des mesures prises pour lutter contre la propagation du virus.