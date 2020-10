Magal: Accident à Thiès , un mort et 35 blessés

Un accident s’est produit ce dimanche à hauteur d’Alou Kagne à l’entrée de Thiès. Un car Ndiaga Ndiaye et un bus sont entrés en collision et ont fait un mort sur le coup et 35 blessés. D’ après certaines informations reçues l’une des voitures était en partance vers la ville ville Sainte de Touba.

Un accident qui s’est produit à 48 heures de la célébration du Grand Magal de Touba. Informés les éléments des sapeurs-pompiers ont vite rappliqué sur les lieux et ont transporté le corps sans vie et les blessés à l’hôpital Ahmeth Sahir Ndiéguène de Thiès .