Magal 2021: Sokhna Aïda Diallo sort les gros moyens

Sokhna Aïda Diallo perpétue la tradition. Elle prépare activement le Magal de Touba. Pour l’une des veuves du guide des Thiantacounes, l’option es bien connue : mettre les petits plats dans les grands. En prélude à l’événement prévu le 26 septembre prochain, des tonnes de condiments sont exposées dans la cour de sa résidence, à Mbour. Où elle a reçu la presse, ce dimanche 19 septembre. Pomme de terre, oignon, huile, vermicelle, petits pois, macaroni, et épices, rien ne manque.

C’est en compagnie de ces coépouses sokhna bator et sokhna adja Saliou , qu’elle a visité les deux enclos remplis de milliers de têtes de bœufs, de moutons et de chameaux. D’après le responsable, Serigne Saliou Mbow, il est impossible d’estimer le cheptel. D’autant plus que d’autres troupeaux sont attendus.

Dans une déclaration faite par un de ses représentants dont Modou Sall, Dieuwerign en Espagne, Sokhna Aïda donne rendez-vous pour mardi prochain, 21 septembre, pour le démarrage de la distribution des condiments dans les cuisines et daaras.

Comme lors de la précédente édition, un convoi sera envoyé à Ngabou, à Touba.