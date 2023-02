Madame Victorine Anquediche Ndeye annonce un financement de 137 millions de francs à Kayar

La ministre de la Microfinance Madame Victorine Anquediche Ndeye en tournée dans la Région de Thiès s’est prononcée sur l’accompagnement du secteur par le ministère et la coopération avec les institutions financières pour soutenir les activités économiques locales. Elle a annoncé un financement de 137 millions de francs pour renforcer les ressources de la microfinance.

Le ministre a également souligné l’importance de la synergie entre le gouvernement et les différentes parties prenantes pour transformer les activités économiques des populations. Il a évoqué le rôle des modèles de financement responsable et mutualiste pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale de la microfinance.

Enfin, le ministre a remercié le Front national de la microfinance et les autorités religieuses et coutumières de la commune de Kayar pour leur soutien constant en matière de ressources pour le secteur de la microfinance. Le ministre a également mis en avant l’importance de la sécurité alimentaire et la tradition dans le développement de l’activité économique.

La ministre a affirmé que le Président Macky Sall restera engagé à accompagner les activités économiques à travers le secteur de la microfinance, en soutenant les initiatives visant à renforcer les ressources pour les activités locales.

