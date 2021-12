Madagascar: le procès de la tentative présumée de coup d’Etat s’ouvre à Antananarivo

Sur le banc des accusés, 21 personnes, dont deux Français et leurs épouses, poursuivies pour atteinte à la sureté de l’état, association de malfaiteurs et complot en vue d’assassiner le chef de l’Etat malgache Andry Rajoelina. Arrêtés il y a quatre mois le 20 juillet, les deux hommes sont depuis sous mandat de dépôt à la maison de force de Tsiafahy, en périphérie de la capitale. Le Franco-malgache Paul Rafanoharana et le Français Philippe François comparaîtront devant le tribunal d’Anosy dans le centre d’Antananarivo, présumés cerveaux du projet apollo 21 la tentative supposée de coup d’Etat visant à « éliminer » et « neutraliser », selon la procureur générale, plusieurs « hautes personnalités politiques » dont le président Andry Rajoelina. Les deux hommes et leurs épouses démentent toute implication dans cette affaire.



Paul Rafanoharana, ancien officier de la gendarmerie française et diplômé de l’école militaire de Saint-Cyr, a été brièvement conseiller de l’actuel chef de l’Etat malgache en 2011 alors que ce dernier était à la tête de la Haute Autorité de la Transition.



Philippe François, lui aussi ancien Saint-Cyrien et colonel à la retraite de l’armée française, a notamment opéré au Tchad. Arrivé il y a près de deux ans à Madagascar, il dirigeait une société d’investissement, Tsarafirst, dans laquelle Paul Rafanoharana a été associé.



L’avocate du Franco-Malgache et de son épouse, Maître Arlette Rafanomadio déplore un « accès difficile » à ses clients et craint « un procès inéquitable. »