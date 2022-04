Le Président de la République est plus que jamais et compte en finir avec les groupes armés qui hantent le sommeil des population en Casamance. Macky Sall a, lors de son adresse à la nation, affiché sa détermination à poursuivre les opérations en cours dans le sud du pays pour neutraliser Salif Sadio et ses hommes. « J’ai donné ordre à nos force de défense et de sécurité de poursuivre, sans répit, ces opérations jusqu’à ce que tous les objectifs assignés soient atteints », a déclaré le Chef de l’Etat qui a salué la mémoire des soldats décédés et souhaité prompt rétablissement aux blessés. Macky Sall a également réitéré son ambition d’améliorer les conditions d’existence « des hommes et femmes qui ont choisi le métier des armes pour défendre les intérêts vitaux de la nation au péril de leur vie ».

Par ailleurs, il est revenu sur la coupe et le trafic illicite de bois en casamance qu’on achemine hors de nos frontières. Le président a été clair sur ce point , ce genre de pratiques ne peut plus exister dans notre pays et toutes les dispositions ont été prises pour y remédier au plus vite.