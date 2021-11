Macky SALL: “POURQUOI J’AI AUTORISÉ CERTAINES LISTES PARALLÈLES…”

Présent au Forum de Paris sur la paix, le président de la République a rencontré des militants de l’Alliance pour la République (Apr) établis en France. « Vous de la Diaspora, vous n’êtes pas des acteurs directs de ces élections locales. Parce que vous ne votez pas, mais il faut vous mobiliser pour faire gagner les listes de Benno bokk yakaar (Bby) dans vos communes d’origine. Il faut défendre nos listes et exhorter vos parents qui sont au Sénégal à voter pour nous », leur a lancé Macky Sall. Avant de poursuivre : « J’ai autorisé des listes parallèles dans certaines zones pour éviter la dispersion des voix. C’est le cas à Kolda, à Bignona et dans d’autres zones où nous sommes sûrs de gagner. Nous avons cautionné ces listes parallèles, puisque le gagnant sera toujours de Benno bokk yakaar (Bby). En revanche, il y a d’autres listes parallèles qui n’ont pas reçu mon onction ».

A ce titre, le président de la coalition Bby estime dans L’Obs, qu’« il nous faut plus de rigueur dans la gestion politique et étatique. Quand Dieu vous gratifie d’un Pouvoir, vous dote d’une intelligence pour le gérer, ce n’est pas pour en faire mauvais usage. Ce n’est pas pour faire mal aux autres. Malheureusement, il y a d’ailleurs des gens qui, si vous les suivez jusqu’au bout de leur logique, vous poussent à poser des actes regrettables. Il nous faut être unis et surtout ici en France. Il y a eu quelques tensions qui ont fait que des gens ont pensé pouvoir renverser la tendance politique, mais il faut leur montrer que le parti est toujours aussi fort en France (…) ».