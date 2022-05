Le président de la République, Macky Sall, a procédé, ce mardi, au lancement des opérations de transferts monétaires exceptionnels destinés aux 542.956 ménages inscrits dans le Registre national unique (RNU). Le chef de l’Etat indique que ce montant qui s’élève à 43 milliards sera distribué à 436 480 mille francs CFA, soit 80 000 francs pour chaque ménage inscrit sur le RNU à l’échelle du territoire national. « Cette politique de protection sociale ne se limite pas seulement à la lutte contre l’extrême pauvreté et la vulnérabilité. Mais cette politique intègre l’autonomisation des personnes. (…) Nous avons mis en place des programmes innovants dont celui piloté par la délégation générale à l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Ce programme a déjà financé 232.075 entrepreneurs pour un montant de plus de 80 milliards », a dit le président Macky Sall lors de la cérémonie de lancement.

Toutefois, il reconnaît que ces efforts considérables sont loin d’être suffisants pour faire face aux nombreux défis auxquels viennent s’ajouter une double crise aux impacts énormes sur l’économie mondiale. « Alors que nous sommes encore sous la pression sévère de la Covid, les conséquences de la guerre en Ukraine sont venues aggraver la situation de nos économies qui se trouve dans une conjoncture défavorable. La flambée des prix notamment des denrées de première nécessité est déjà une réalité et les risques de pénurie sont très élevés », a indiqué le chef de l’Etat. Avant de poursuivre : « cette flambée réduit considérablement le pouvoir d’achat des populations. C’est une grande préoccupation. Mais ma volonté de mettre en place un système de protection sociale viable pour les populations sénégalaises demeure inébranlable. 627 milliards ont été mobilisés pour cette année pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages avec la subvention de l’énergie pour 350 milliards de FCFA. Nous avons aussi subventionné les denrées de consommation courante à savoir le riz, l’huile, le sucre et le blé à hauteur de 157 milliards. Vous voyez que c’est des efforts jamais égalés ».

Par ailleurs, le président Macky Sall a déclaré que la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales constitue une priorité de sa politique. Elle est matérialisé dans l’axe 2 du Pse capital humain, protection sociale et développement durable. « Cette politique volontariste réaffirmée dans la stratégie nationale de protection sociale demeure un référentiel de politique d’inclusion sociale qui vise à construire un système de protection sociale à toutes les sénégalaises et à tous les sénégalais. Grâce aux efforts conjugués du gouvernement du Sénégal, des partenaires au développement et des populations elles-mêmes, le taux de pauvreté recule dans notre pays renseigne les résultats de l’enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages. Selon cette enquête, la pauvreté a connu une baisse de 5 points de pourcentage. Ce, en attendant les résultats de la dernière enquête en cours qui seront disponibles en décembre 2022 », a renseigné le président de la République.

A l’en croire, cette performance est le résultat des investissements soutenus dans les projets et programmes d’équité orientés dans la lutte contre les inégalités sociales, l’accès aux services sociaux de base particulièrement pour les catégories les plus défavorisées et le renforcement de la résilience des ménages. Parmi ces projets, rappelle le président, il y’a le programme national des bourses de sécurité familiale. Ce programme est destiné à 316.941 ménages auxquels Macky Sall demande le ministre d’intégrer les ménages qui vivent dans les anciens villages.

E-media