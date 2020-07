Macky Sall donne une issue favorable aux populations de Ndengler

Share on Twitter

Share on Facebook

Le ministre de l’Intérieur a annoncé, hier, que l’Etat a retenu le statu-quo dans l’affaire-SEDIMA. En effet, selon Vox populi, le Président Macky Sall a instruit son ministre de laisser aux populations leurs champs, en attendant une solution définitive à leur différend avec Babacar Ngom, le patron de la SEDIMA qui a un titre foncier sur le site.

Aly Ngouille Ndiaye a indiqué que les populations de Ndingler, qui avaient fixé un ultimatum de 48 heures au gouvernement, dimanche, en disant qu’elles allaient récupérer leurs terres ce mardi, quitte à y laisser leur vie, peuvent cultiver les champs pour l’hivernage.

«Depuis quelques semaines maintenant, l’affaire Ndingler a défrayé la chronique, ce qui avait justifié une médiation qui était entamée par le ministre de l’Urbanisme, Abdou Karim Fofona. Moi-même, je me suis impliqué il y a quelque jour, d’abord en me rendant avec le ministre de l’Urbanisme au niveau du site, objet du litige, en me rendant également au village de Ndingler, le mardi dernier. Je suis retourné également sur le site le samedi pour expliquer aux populations la proposition qui leur a été faite qui consistait d’abord à apprécier l’étendue de leur champ en vue d’un redéploiement sur l’ensemble, sur une partie de l’assiette foncière», a renseigné Aly Ngouille Ndiaye.