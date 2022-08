Le président de la république Macky Sall a reçu en audience, ce week-end, Ies députés de la coalition BBY au Palais de la république.

Une audience marathon qui a duré 10 tours d’horloge et à laquelle ont pris par tous les députés, hormis 2 qui étaient en déplacement.

Au menu des discussions, Macky Sall a fortement déploré le manque de solidarité entre certains responsables du pôle présidentiel, de même que des « vote-sanctions », et pour couronner le tout la manipulation de l’opinion, notamment de la jeunesse l’ont particulièrement déplus.

Le chef de la coalition BBY justifie la contre-performance de cette dernière lors des législatives par la désinformation et l’impact des réseaux sociaux. Ainsi a-t-il promis de remédier à cette situation avec des mesures fortes. Il a aussi assuré qu’il va apporter des changements nécessaires.

Autre point à noter, il a dédramatisé la percée de l’opposition, notamment celle de Yewwi Askan Wi.

Et pour finir, les ministres sont prévenus,pas question d’être nommé et de tourner le dos au Sénégalais ! « Tout ministre qui sera nommé et qui snobera les Sénégalais sera remercié ». Il a invité ainsi tous les responsables de BBY à descendre à la base; en clair, Macky Sall veut de vrais combattants sur le terrain.

Il a clairement fait savoir qu’il ne tolérera plus l’attitude des DG et ministres qui ne mouillent pas le maillot.

La date de la 1iére session de la 14iéme législature sera connue aujourd’hui par décret présidentiel mais pour l’instant le chef de l’Etat ne s’est pas prononcé sur qui il va assigné au perchoir de l’hémicycle.