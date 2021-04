Macky Sall à la jeunesse Sénégalaise “l’ Etat ne vous abandonnera pas “

‘’Je veux surtout que vous compreniez que quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances, l’Etat ne vous abandonnera a tenu à rassurer le président de la République Macky Sall. Il l’a fait savoir à l’ouverture du conseil présidentiel sur l’emploi et l’insertion des jeunes tenu ce jeudi au centre international de conférence Abdou Diouf de diamnoiadio.

Le président Macky qui faisait son discours devant les représentants des jeunes des venus des 14 régions du Sénégal. D’après le président de Sall « L’Eta n’abandonnera pas la jeunesse sénégalaise » . fait –il savoir avant de poursuivre pour dire que

‘’La lutte contre le chômage des jeunes est une bataille de longue haleine qui ne se gagne pas en un seul jour’’.

Macky Sall a aussi promis de faire plus d’efforts pour réduire le chômage. ‘’Je reste plus que jamais déterminé à poursuivre le combat. Je serai toujours à vos côtés, à la recherche de solutions à vos problèmes. Le gouvernement restera mobilisé, et l’Etat mettra les moyens qu’il faut pour relever le défi’’, a-t-il assuré.