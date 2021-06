Macky Sall à Idrissa Seck «  pognsé bi nekhna »

C’est le titre qui fera la une des journaux, cette ironique phrase du président Macky Sall à l’inauguration de l’ISEP Thiés.

Il a encensé Idrissa Seck « pognsé bi nekhna, surtout que légui amna gloria »

Mais qui est donc ce gloria dont le président fait allusion ?

Un troisième allié politique ?

La question est presque sur toutes les lèvres et l’avenir politique nous réserve pleins de surprises d’ici 2024.

En attendant, le mbourok sow est plus que sucré à Thiés il y’a même du gloria dans le mélange, jusque où nous ménera cette union seul l’avenir nous le dira.

Le président de la république tant attendu à Thiés, ça y est l’accueil a été des plus chaleureux, partisans,militants et alliés ont fait bloc unique autour de lui toutefois , il y’a eu quelques couacs avec l’arrestation musclée de Ndiaga Diaw du Pds ainsi que d’autres manifestants à l’affiche « Thies Tampi » qui montraient leurs mécontentement pour diverses raisons.

L’ISEP a été inauguré avec succès, en plus du pôle emploi et l’espace sénégal services qui est un démembrement de l’ADIE (l’agence de l’informatique de l’état) à Thiés , pour parer à ce vieux et fastidieux problème de papiers car souvent les services dédiés étant concentrés essentiellement dans la capitale ; désormais ces services sont maintenant disponibles aussi dans la capitale du rail.