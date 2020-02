Macky/ Idy, les retrouvailles seraient-elles possibles ?

Cérémonie d’hommage à Ousmane Tanor Dieng

A l’occasion de la cérémonie d’hommage, rendu à Ousmane Tanor Dieng, ce dimanche 23 févier 2020, à la maison du Parti socialiste, le défunt Secrétaire Général du Parti Socialiste a semblé, comme de son vivant, être encore dans le jeu politique.

On y a vu en effet, de nombreux symboles, et des signes encourageants de décrispation entre les responsables de l’APR, de REWMI et du GRAND PARTI.

Outre les poignées de mains entre eux et Macky Sall, il y a aussi et surtout ces mots : « mon cher ainé, Idrissa Seck », « mon frère Malick Gackou » !

Dissoudre toutes les contradictions dans l’unité autour de notre nation

Ses intentions sont donc claires, et au Président Macky Sall d’ajouter :

« Je voudrais vous dire qu’au-delà de la diversité de nos trajectoires, nous avons en commun la seule et grande référence qui est ce pays, qui est le nôtre……Il faut bien que toutes les contradictions soient dissoutes dans l’unité autour de la grandeur de notre nation.»

Même pour son ex mentor du PDS, les éloges n’ont pas manqué : « Je peux le dire en témoignage du Président Abdoulaye Wade qui, bien que n’étant pas du même bord que lui, avait pourtant beaucoup de respect et de considération pour le Président Ousmane Tanor Dieng. Le Premier ministre Idrissa Seck en est témoin, et j’en suis témoin.»

Le miracle serait-il en train de se produire ?